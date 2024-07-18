4 gün boyunca sıcak hava Bursa'yı kavuracak

Valilikten yapılan açıklama şöyle: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 C üzerinde seyretmesi ve önümüzdeki günlerde ilimizde en yüksek hava sıcaklığının 32-37 derece arasında olması beklenmektedir.



Yüksek seyreden sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Geçerlilik Periyodu: 18.07.2024 - 15:00 / 22.07.2024 - 18:00.Kamuoyuna saygıyla duyurulur"