4 gün önce satın aldıkları evin enkazında eşi ve 3 çocuğuyla can verdi

Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremlerin ardından enkaz altında kalan İsmail Taşkın (40), eşi Zeliha Taşkın (38), çocukları Sehernur Taşkın (9), Hanım Taşkın (7) ve Muhammed Emin Taşkın'ın (5) cansız bedenlerine ulaşıldı.



İsmail Taşkın'ın birikimi ile 2 Şubat günü Güneşli Mahallesi'nde satın aldığı dairenin tapusunun sevincini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.



İKİNCİ DEPREM ENKAZI ALTINDA KALDILAR



Taşkın ailesi, 6 Şubat'ta sabaha karşı yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremden kendi imkanlarıyla dışarıya kaçarak canlarını kurtardı.



Ancak, 4 gün önce satın aldıkları evlerine tekrar giren Taşkın Ailesi, bu defa merkez üstü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma ekipleri Taşkın Ailesi'nin 5 ferdinin bugün cansız bedenlerine ulaştı.