4 günde 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'un 6 ilçesinde 2-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi. 20 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerce 2-6 Mayıs arasında Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerindeki 9 adres ve 7 araca yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 20 şüpheli yakalanırken adres ve araçlarda yapılan aramalarda, toplam 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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