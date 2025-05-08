4 günde 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un 6 ilçesinde 2-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi. 20 şüpheli tutuklandı.

4 günde 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, imal ve ticaretinin önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce 2-6 Mayıs arasında Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerindeki 9 adres ve 7 araca yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 20 şüpheli yakalanırken adres ve araçlarda yapılan aramalarda, toplam 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

15 ton bonzai üreteceklermiş

15 ton bonzai üreteceklermiş

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