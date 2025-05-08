4 günde 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Ekiplerce 2-6 Mayıs arasında Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerindeki 9 adres ve 7 araca yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 20 şüpheli yakalanırken adres ve araçlarda yapılan aramalarda, toplam 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.