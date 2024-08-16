4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Çorum'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Hasan Almacı, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Arşiv

'un İskilip ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşan Hasan Almacı'dan (65) 4 gündür haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Almacı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Almacı'nın cenazesindeki ilk incelemede, kesi ya da darp izine rastlanmadı.

Almacı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut ölü bulundu

Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut ölü bulundu

Erzurum'da kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

Erzurum'da kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

Samsun'da 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Kamyon kasasından 19 kaçak göçmen çıktı

Kamyon kasasından 19 kaçak göçmen çıktı

3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti

3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...