4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Çorum'un İskilip ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşan Hasan Almacı'dan (65) 4 gündür haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.



İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Almacı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.



Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Almacı'nın cenazesindeki ilk incelemede, kesi ya da darp izine rastlanmadı.



Almacı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.