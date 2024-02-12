4 gündür kayıp olan genç kızdan acı haber

Batman'da merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde yaşayan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat sabahı evden çıktı.
Kızlarına ulaşamayan aile polise kayıp ihbarında bulundu.
Arama çalışması başlatan ekipler, genç kıza ait olduğu değerlendirilen eşyaları Hasankeyf Baraj Gölü kenarında bulunca bu noktaya yoğunlaştı.
Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, sabah yaptığı çalışmalar sonucu 26 yaşındaki Kızmaz’ın cansız bedenine ulaştı.
Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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