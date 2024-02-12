4 gündür kayıp olan genç kızdan acı haber

Batman'da 4 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz'ın Hasankeyf Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu.

4 gündür kayıp olan genç kızdan acı haber

'da merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde yaşayan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat sabahı evden çıktı.

Kızlarına ulaşamayan aile polise kayıp ihbarında bulundu.

Arama çalışması başlatan ekipler, genç kıza ait olduğu değerlendirilen eşyaları Hasankeyf Baraj Gölü kenarında bulunca bu noktaya yoğunlaştı.

4 gündür kayıp olan genç kızdan acı haber - 1

Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, sabah yaptığı çalışmalar sonucu 26 yaşındaki Kızmaz’ın cansız bedenine ulaştı.

Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...