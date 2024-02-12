4 gündür kayıp olan genç kızdan acı haber

Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, sabah yaptığı çalışmalar sonucu 26 yaşındaki Kızmaz’ın cansız bedenine ulaştı.



Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.



Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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