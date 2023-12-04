4 gündür kayıp olarak aranan Damla’dan acı haber

AİLE MORGDA TEŞHİS ETTİ



Teşhis için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Durgun çifti, 4 gündür kayıp kızlarının cansız bedenini kolundaki dövmeden teşhis etti.



Durgun’un ölüm haberini alan anne ve babası gözyaşına boğuldu.



Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından genç kızın cansız bedeni, babası, annesi ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü.



Damla Durgun’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.