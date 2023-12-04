4 gündür kayıp olarak aranan Damla’dan acı haber

Antalya’da 4 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Damla’dan acı haber geldi. Genç Damla’nın cesedi, Kemer’de balıkçılar tarafından denizde bulundu. Damla’nın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

4 gündür kayıp olarak aranan Damla’dan acı haber

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’da 30 Kasım günü kaybolan 17 yaşındaki Damla Durgun’un cansız bedeni bulundu.

Antalya'da yaşayan Damla Durgun, 30 Kasım akşamı evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Damla Durgun, bulunamadı.

Damla Durgun'un cansız bedeni, Kemer’de balıkçılar tarafından bulundu.

Balıkçıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durgun’un cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerince alındıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

4 gündür kayıp olarak aranan Damla’dan acı haber - 1 Ölüm haberini alan Damla'nın yakınları gözyaşı döktü.

AİLE MORGDA TEŞHİS ETTİ

Teşhis için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Durgun çifti, 4 gündür kayıp kızlarının cansız bedenini kolundaki dövmeden teşhis etti.

Durgun’un haberini alan anne ve babası gözyaşına boğuldu.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından genç kızın cansız bedeni, babası, annesi ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü.

Damla Durgun’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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