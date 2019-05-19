Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde 4 gündür kayıp olduğu iddiasıyla 200 kişilik arama-kurtarma ekipleri, iz takip köpekleri ve ATV araçları ile günlerdir aranan İbrahim Çekmez'in, daha önceden karıştığı bir hırsızlık suçundan arandığı, evinden gözaltına alınıp adliyeye sevk olduğu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı.



Ekiplerin gün boyu aradığı İbrahim Çekmezi'in, 4 gündür Bursa Açık Cezaevinde olduğu öğrenildi.



'KAMUNUN KAMUDAN HABERİ YOK'



Kayapa Mahallesi sakinleri, İbrahim Çekmez'in cezaevinde olmasına inanamadı. Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Salih Ertural, "İbrahim Çekmez, her akşam iftara gelirdi. Son 3 gün iftara gelmeyince halk tarafından merak edildi ve arandı. İbrahim bizler tarafından bulunamadı. Polise ve AFAD ekiplerine haber verdik. Ertesi gün AFAD geldi. Biz de ekiplerle beraber dağa çıktık, arama çalışmalarına katıldık ama bulamadık. Sabahtan akşama kadar aradık ama bulamadık. Odun kesmeye giderdi ama evinde testereler duruyor. Sabahleyin polisten haber geldi. Cezaevinde olduğunu öğrendik çok şaşırdık. Kamunun kamudan haberi yok. Neden böyle olduğun anlamadık" diye konuştu.

