4 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Van'da, kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

4 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aort koarktasyonu (damarda darlık) tedavisi gören 4 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığınca Van'a uçak gönderildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen , ambulans uçağa alınarak İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...