4 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aort koarktasyonu (damarda darlık) tedavisi gören 4 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.



Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığınca Van'a ambulans uçak gönderildi.



Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.