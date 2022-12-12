4 ikiz kardeş, aynı yerde asker

Tokat Jandarma Komutanlığı bünyesinde 4 ikiz kardeş, birlikte vatani görevini yapıyor.

4 ikiz kardeş, aynı yerde asker

Acemi birliklerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'nda usta birliklerini tamamlamak için gelenler arasında, 3'ü tek yumurta ikizi olmak üzere 4 ikiz kardeş de yer aldı. Tek yumurta ikizleri Fırat-Ferhat Aktaş, Mert-Efe Işık ve Furkan-Enes Han ile çift yumurta ikizleri Mehmet-Ali Ceylan Tokat aynı birlikte buluştu.

İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Vali Numan Hatipoğlu, "Tokat'ta gençlerimiz hizmetlerini ifa ediyorlar. İnşallah kazasız ve sorunsuz bir şekilde tezkerelerini alırlar, annelerine, babalarına kavuşurlar" dedi.

4 ikiz kardeş, aynı yerde asker - 1

Askerlerden Ferhat Aktaş, "İkiz kardeşimle aynı yerde görev yapmak çok güzel bir duygu, yabancılık çekmiyoruz. Komutanlarımız çok sık bizi karıştırıyorlar. Ben burada alay çaycısıyım. Çay getirirken komutanların kişisel bardakları oluyor. Bana söylüyorlar, ama kardeşim yanlış bardak götürüyor. Bazen böyle karışıklıklar oluyor" diye konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...