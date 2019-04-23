Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği belirtilen bölgedeki yağışlar Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan'da 4, Iğdır'da 1, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır 15, Erzincan'da 13, Ağrı'da 8, Kars ve Erzurum'da 7, Ardahan'da 6 derece olacak.



Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Sarıkamış'ta 81, Konaklı'da 91, Palandöken'de 142 ve Ergan'da 180 santimetre kaydedildi.



Bölgede kar erimeleriyle oluşabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması istendi.

