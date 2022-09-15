4 ilde 260 kişiyi dolandırdılar: 24 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarının peşine düştü.

Dolandırıcılar, ‘Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızda oluşan zarardan dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır en kısa sürede iletişime geçiniz' içerikli mesaj göndererek dönüş yapan mağdurlara kendilerini uzlaştırmacı, avukat, kamu görevlisi olarak tanıttı.

Jandarma ekipleri telefon dolandırıcılarına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda Elazığ merkezli İstanbul, Antalya ve Bingöl’de ikamet eden şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Jandarma ekiplerince 260 mağdurdan 1 milyon 500 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon planlandı.



Tespit edilen adreslere operasyon yapılarak 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 55 adet cep telefonu, 66 adet sim kart , 12 adet hafıza kartı, 10 adet USB bellek, 18 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet 7.62 çapında fişek ele geçirdi.