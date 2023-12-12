4 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık: Aynı aileden 13 kişi gözaltında

Eş zamanlı yapılan operasyonda çete üyesi 10 kişi ise Bursa, Osmaniye, Ankara, Kırıkkale ve Kocaeli'de gözaltına alındı.



Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Çete üyelerinin, hırsızlık yaptıkları 11 evden yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

Bursa'ya getirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

