4 ilde "Bora Kaplan" operasyonu: 25 gözaltı

"Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik operasyon genişledi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan operasyon kapsamında ilk gün Bora Kaplan ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli operasyon, Ağrı, Kocaeli, Çorum ve Konya'ya da sıçradı. 4 ilde bu sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

