4 ilde DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı
İzmir merkezli 4 ilde, silahlı terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik soruşturmada, banka hesap hareketlerinde "infak" şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Antalya, Sivas ve Şırnak'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
Jandarma, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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