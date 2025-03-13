4 ilde DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik soruşturmada, banka hesap hareketlerinde "infak" şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Antalya, Sivas ve Şırnak'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.



Jandarma, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

