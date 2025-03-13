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4 ilde DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde, silahlı terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

4 ilde DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı
Fotoğraf: Arşiv

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü 'e yönelik soruşturmada, banka hesap hareketlerinde "infak" şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Antalya, Sivas ve Şırnak'taki bazı adreslere eş zamanlı yaptı.

Jandarma, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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