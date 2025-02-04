4 ilde DAEŞ operasyonu: 46 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

4 ilde DAEŞ operasyonu: 46 gözaltı
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Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 47 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslarla birlikte örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda 46 zanlı yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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