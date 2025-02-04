4 ilde DAEŞ operasyonu: 46 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da Silahlı Terör Örgütü DAEŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten kişilere operasyon düzenlendi.



Çevrelerindeki çatışma bölgeleri ile iltisaklı olduğu belirlenen şüphelilere finansal destek sağlayan, para toplayan 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.



Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.