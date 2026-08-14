4 ilde denize girmek yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre önümüzdeki günlerde özellikle Karadeniz kıyılarında fırtına etkili olacak.

Yüksek dalga boyu ve kuvvetli akıntı riski nedeniyle bazı kentlerde denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi ile Trabzon genelinde 14-15 Ağustos; Bartın'ın Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü plajları ile Giresun genelinde 14, 15 Ağustos tarihlerinde denize girilmesine izin verilmeyecek.

GİRESUN VALİLİĞİNDEN UYARI

Giresun Valiliği ise dalga yüksekliği nedeniyle denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre bugün il genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 1,5 metreye ulaşabileceği vurgulandı. Denize girmenin tehlikeli belirtilen açıklamada, boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için vatandaşların dikkatli olmaları istendi.