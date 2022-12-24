4 ilde Eren Abluka 18 operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi merkezli olarak 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik, Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 operasyonu başladı.

4 ilde Eren Abluka 18 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı , , Bingöl, Muş ve Batman'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını söyledi.

Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

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