4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli Ankara, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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