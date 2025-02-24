4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya, İstanbul, Kırklareli ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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