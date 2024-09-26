4 ilde internet dolandırıcılarına operasyon: 10 şüpheli gözaltında
Şanlıurfa merkezli 4 ilde internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, reklam sitelerine verdikleri sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma kapsamında 10 şüpheli tespit etti.
Şanlıurfa’nın yanı sıra Adana, İstanbul ve Konya’da eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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