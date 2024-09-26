4 ilde internet dolandırıcılarına operasyon: 10 şüpheli gözaltında

Şanlıurfa merkezli 4 ilde internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

4 ilde internet dolandırıcılarına operasyon: 10 şüpheli gözaltında

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Şanlıurfa merkezli operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

ekipleri, reklam sitelerine verdikleri sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında 10 şüpheli tespit etti.

4 ilde internet dolandırıcılarına operasyon: 10 şüpheli gözaltında - 1

Şanlıurfa’nın yanı sıra Adana, İstanbul ve Konya’da eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öne Çıkan Video

Araştırma: Gençler aile desteğiyle var olabiliyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...