4 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 40 dereceyi geçen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Osmaniye Adnan Menderes Caddesi'ndeki termometre 52 dereceyi gösterdi.

4 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde

Hava sıcaklığının 44,4 dereceye ulaştığı Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Dışarıya çıkanlar, sıcaktan korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Bazı kişiler, şapka takıp, şemsiye taşıyarak güneşin etkisini azaltmaya çalıştı.

MERSİN'DE NEM ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Mersin'de de 40 derece ölçülen hava sıcaklığı ve yüzde 50'yi geçen nem oranı, hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla, Hatay ve Eskişehir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla, Hatay ve Eskişehir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

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Kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi.

Kıyı şeridinde yürüyüş yapanlar, ağaçların altında dinlenmeye çalıştı.

HATAY'DA SICAKLIK 43 DERECEYİ AŞTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, hava sıcaklığı 43 dereceyi aştı.

Vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.

OSMANİYE'DE TERMOMETRE 52 DERECEYİ GÖSTERDİ

Bölge genelindeki , 'de de etkili oldu.

Hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşların sıkça tercih ettiği bulvar ve sokaklar boş kaldı.

Güneşin etkisiyle, Adnan Menderes Caddesi'ndeki termometre 52 dereceyi gösterdi.

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