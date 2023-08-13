4 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde

Kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi.



Kıyı şeridinde yürüyüş yapanlar, ağaçların altında dinlenmeye çalıştı.



HATAY'DA SICAKLIK 43 DERECEYİ AŞTI



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, hava sıcaklığı 43 dereceyi aştı.



Vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.



OSMANİYE'DE TERMOMETRE 52 DERECEYİ GÖSTERDİ



Bölge genelindeki sıcak hava, Osmaniye'de de etkili oldu.



Hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşların sıkça tercih ettiği bulvar ve sokaklar boş kaldı.



Güneşin etkisiyle, Adnan Menderes Caddesi'ndeki termometre 52 dereceyi gösterdi.