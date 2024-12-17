4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütleri DAEŞ ve PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ile DAEŞ'e yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce DAEŞ içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri belirlenen 7 şüpheli ile PKK-KCK/PYD-YPG’ye finansman sağladıkları tespit edilen 5 kişi Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
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