4 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde daha önce kırsal alanda faaliyet yürüten ve sosyal medya hesabından örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 6'sı yabancı uyruklu 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



İzmir, Antalya, Kocaeli ve Konya'da jandarma ve polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.



Yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin akrabası olan 4 kişi de Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

