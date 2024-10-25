4 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon: 11 şüpheli gözaltında

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.



Bu kapsamda, 23 Ekim'de Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile Mersin, Diyarbakır ve Yalova'da 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.



Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve fotoğraf, örgütün elebaşına ait poster, hançer, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.