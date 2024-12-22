4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 tutuklama

Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenerek gözaltına alınan 32 şüpheliden 26’sı tutuklandı.

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, oynattığı belirlenen 4'ü kadın, 32 şüpheliyi tespit edip, teknik ve fiziki takip başlattı.

Şüphelilerin, yurt dışı merkezli bir şirketten panel ve site satın alıp, bu sitelerde spor müsabakalarına bahis oynattıklarını belirlendi. 

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 tutuklama - 1

Tespitler sonrası operasyon için harekete geçen ekipler, merkezli Ankara, Antalya ve Konya'da belirlenen adreslere 18 Aralık'ta eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 32 şüpheli, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5’i adli kontrol şartı, bir kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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