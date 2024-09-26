4 ilde Yılmazlar suç örgütüne operasyon: 14 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı Yılmazlar suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-29” operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

4 ilde Yılmazlar suç örgütüne operasyon: 14 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı ’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir’de elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” suç örgütüne yönelik “Kuyu-29” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu; 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.

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