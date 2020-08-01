4 ilde 4 noktada orman yangını

Aydın'da Akçaova mahallesi'ni tam karşıdan gören Gökbel Dağı çamlık alanında yangın çıktı.

Alevlere çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek veriyor.

Aynı dakikalarda İzmir'den de yangın haberi geldi.

Bornova ve Menderes ilçelerindeki ormanlık alanlarda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu Bornova'daki yangın söndürüldü.

URLA'DA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.



Çeşmealtı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter ve 4 arazözle müdahale etti.



Urla Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.