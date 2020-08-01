4 ilde 4 noktada orman yangını

Ege Bölgesindeki 4 ayrı kentte, 4 ayrı noktada orman yangınları sürüyor. İzmir'in Bornova ve Urla ilçelerindeki yangınlar söndürüldü. Ancak Menderes ilçesindeki yangına müdahale devam ediyor. Aydın'ın Çine ilçesiyle Bodrum Turgutreis'teki orman yangını da henüz kontrol altına alınamadı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 01.08.2020 - 21:03

4 ilde 4 noktada orman yangını

İlişkili Haberler

Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

SON DAKİKA HABERİ: 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'i kontrol altına alındı

SON DAKİKA HABERİ: 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'i kontrol altına alındı

Aydın'da Akçaova mahallesi'ni tam karşıdan gören Gökbel Dağı çamlık alanında yangın çıktı.

Alevlere çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek veriyor.

Aynı dakikalarda İzmir'den de yangın haberi geldi.

Bornova ve Menderes ilçelerindeki ormanlık alanlarda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu Bornova'daki yangın söndürüldü.

URLA'DA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çeşmealtı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter ve 4 arazözle müdahale etti.

Urla Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...