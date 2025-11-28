4 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. MGM Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'a sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı.

Özellikle İzmir'in sahil kesimleri ile Aydın, Bodrum ve Marmaris'e kadar olan bölgede dolu ve hortum oluşabileceği belirtildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenen hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren düşmeye başlayacak. Yeni haftada yurdun doğu kesiminde kar yağışı bekleniyor.