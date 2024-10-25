4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, saat 18.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ayakta tedavi edilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Alevler içinde kalan ev itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

