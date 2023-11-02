4. kattan düşen bebek ağır yaralandı

Sivas'ta bir apartmanın 4. katındaki pencereden düşen 20 aylık bebek ağır yaralandı.

4. kattan düşen bebek ağır yaralandı

'ta İstiklal Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın en üst katında oturan ailenin Özlek ailesinin 20 aylık bebeği Aysima, saat 09.30 sıralarında oturma odasındaki açık pencereden beton zemine düştü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4. kattan düşen bebek ağır yaralandı - 1

Aysima Özlek, ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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