4. kattan düşerek ölen kadının eşi tutuklandı
Nevşehir'de 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ve vücudunda kesici alet izlerine rastlanan kadının kocası tutuklandı.
Nevşehir'de şüpheli şekilde 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki İpek Ö'nün eşi tutuklandı.
İpök Ö.'nün yaşamını yitirmesinin ardından eşi M.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside, İpek Ö'nün vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izine rastlandığı öğrenildi.
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