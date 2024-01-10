4. kattan park halindeki aracın üzerine düşen kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rıdvan A.(47), evinde oturduğu sırada televizyon kanallarında sinyal olmadığını fark etti.
Antenin üzerinin kar dolması nedeniyle kanalların çekmediğini düşünen Rıdvan A., 4 katlı apartmanın çatısına çıktı.
Antenin üzerindeki karı temizlediği sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden adam, yuvarlanarak bitişiğindeki 3 katlı binanın çatısına düştü.
Oradan da yuvarlanan adam yaklaşık 7 metre yükseklikten sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
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