4 kente "sarı" uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren ülke genelinde artacak.

Sıcaklıkların batı kesimlerden başlamak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine yükseleceğinu duyuran MGM, Doğu Karadaniz'deki 4 kenti "sarı" kodla uyardı.

MGM'nin internet sitesinden yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra iç kesimleri başta olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

