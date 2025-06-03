4 kente "sarı" uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 4 kenti kuvvetli sağanak yağış için "sarı" kodla uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren ülke genelinde artacak.
Sıcaklıkların batı kesimlerden başlamak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine yükseleceğinu duyuran MGM, Doğu Karadaniz'deki 4 kenti "sarı" kodla uyardı.
MGM'nin internet sitesinden yapılan uyarı şöyle:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra iç kesimleri başta olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
MGM'nin hava durumu raporuna göre bugün iç, kuzey doğu ve doğu illerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise güneşli hava hakim olacak.
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