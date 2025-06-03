4 kente "sarı" uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 4 kenti kuvvetli sağanak yağış için "sarı" kodla uyardı.

4 kente "sarı" uyarı

Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren ülke genelinde artacak.

Sıcaklıkların batı kesimlerden başlamak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine yükseleceğinu duyuran MGM, Doğu Karadaniz'deki 4 kenti "sarı" kodla uyardı.

MGM'nin internet sitesinden yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra iç kesimleri başta olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

4 kente "sarı" uyarı - 1

MGM'nin hava durumu raporuna göre bugün iç, kuzey doğu ve doğu illerinde gök gürültülü yağış bekleniyor. 

Diğer bölgelerde ise güneşli hava hakim olacak. 

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