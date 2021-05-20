4 kişilik aile 3 gündür parkta yaşıyor: 'Ne işiniz var diye soran bile yok'

Antalya'nın Serik ilçesinde aile arasında yaşanan kavganın ardından karakolluk olan aile uzaklaştırma cezası aldı. Yaşadıkları problem nedeniyle 4 ve 7 yaşındaki çocukları ile birlikte evlerinden kovulan aile çareyi parkta kalmakta buldu. Kalacak yeri olmayan aile eşyaları ile birlikte parkta yaşamaya başladı.

''KAYNIM, KAYINVALİDEMLE BİRLİKTE BİZİ DIŞARI ATTIRDI''



Belek Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelin yanında bulunan parkta kalan ve zor günler yaşadıklarını belirten Özlem Ateş (30), “Kaynım yüzünden dışarıda kalıyoruz, kayınvalidemle birlikte bizi dışarı attırdı” iddiasında bulunarak şöyle konuştu:



''Kaynanam ve kaynım bizi evden attılar, mağdur durumdayız. 3-4 gündür dışarıda kalıyoruz. Kaynım yüzünden dışarıda kalıyoruz. Bizi evde attırdı. Eşim kavga etti kaynımla sonra kayınvalideme söyledi evden attırdı, karakolluk olduk. 3-4 gündür dışarıda kalıyoruz. Çocuklarımız uyudu biz uyumadık, sabaha kadar ayaktaydık. Çok kötü bir durum Allah kimseye bu duruma düşürmesin.''

''GÖRENLER BAKIP GEÇİYOR''



3 gündür parkta kaldıklarını belirten Turgut Ateş (32) ise abisiyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Eşimle ilgili konuştu kavga ettik. Polislik olduk. 3 gündür eşim çocuklarımla burada yatıyoruz. Görenler bakıp geçiyor, ne işiniz var diyen olmadı. Biz polise başvurduk abim annem ve eşim uzaklaştırma aldı. Bundan sonra eşime çocuklarıma bakılmasını istiyorum. Eşyalarımın hepsi burada yeri geliyor aç yatıyoruz” dedi.