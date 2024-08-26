4 kişinin can verdiği kazanın nedeni patlayan TIR lastiği çıktı

Erzincan-Sivas Karayolu’nda önceki gün ticari TIR ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 2 kişi de ağır yaralandı. Feci kazaya TIR’ın patlayan lastiğinin sebep olduğu belirlendi.

4 kişinin can verdiği kazanın nedeni patlayan TIR lastiği çıktı

’da 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın TIR’ın patlayan lastiği nedeniyle yaşandığı belirlendi.

Kaza, önceki gün Erzincan-Sivas Karayolu’nun Sakaltutan Geçidi mevkisinde meydana geldi.

Ağrı’dan tayini çıkan polis ve ailesini Kırşehir’e götürmek için yola çıkan 04 T 0256 plakalı ticari araç ile yoldan çıkarak karşı şeride geçen 71 ACY 330 plakalı eşya yüklü TIR çarpıştı.

4 kişinin can verdiği kazanın nedeni patlayan TIR lastiği çıktı - 1

Kazada ticari taksi tamamen hurda yığınına dönerken sürücü Eren Kılıç, polis memuru Ömer Cihan, oğlu Batu Cihan ve Ağrı Belediyesi’nde görevli olduğu öğrenilen polis memurunun eşi Aysun Fatma Cihan yaşamını yitirdi, TIR sürücüsüyle birlikte toplam 2 kişi ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis memuru Ömer Cihan ve ailesi dün Kırşehir’de toprağa verildi.

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemede TIR’ın patlayan lastiğinin kazaya neden olduğu ortaya çıktı.

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