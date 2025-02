4 kişiyi öldürmüştü, gerekçeli karar açıklandı: "Öldürme duygusunu tatmin etmek için yaptı!"

Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda sanığın, saldırıda yaralananların, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve görgü tanıklarının soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.



Zazaoğlu'nun aralarında herhangi bir husumet bulunmamasına rağmen 24 Temmuz 2024'te 13.19'da yolda yürürken karşısına çıkan Niyazi Yıldız, Hasan Baki, Erdal Çaparlar, Özcan Aydın, Sezer Taner, Yılmaz Çakabay, Ahmet Güzel ve Fikri Carfi ile 13.32'de Buradin Budancamanak'a bıçaklı saldırı düzenlediği belirtilen kararda, sanığın suç tarihinden bir gün önce uyuşturucu madde kullandığı kaydedildi.



Emir Can Zazaoğlu'nun saldırıları gerçekleştirdikten sonra Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu civarına kaçtığı belirtilen kararda, güvenlik görevlisince görüldüğü, durdurmak isteyen güvenlik görevlisinin havaya tabancayla ateş ettiği, ardından sanığın polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.



Kararda şu değerlendirmelere yer verildi:



"Sanığın 'İddianamede belirtildiği üzere bıçakla saldırı olayını ben gerçekleştirdim. Benim öncesinde bu şahısları tanımamam nedeniyle aramda herhangi bir husumet ya da anlaşmazlık yoktur. Bu eylemleri gerçekleştirirken amacım mağdur ve maktulleri öldürmekti.' şeklinde beyanlarda bulunduğu, somut olayda sanığın canavarca his sevkinden başka kendisini eyleme iten herhangi bir sebebin mevcut olmadığı belirlendi.



Sanık, ifadelerinde ikrar ettiği üzere eylemini gerçekleştirirken öldürme duygusunu tatmin etmek amacıyla yapmıştır. Herkesi, tüm Bingöl halkını hedef aldığı, bir an içinden gelen istek doğrultusunda maktulleri sırf öldürmüş olmak için öldürdüğü anlaşılmıştır. Sanığın eylemi, 'canavarca hisle nitelikli kasten öldürme suçunu' oluşturmaktadır."