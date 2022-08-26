4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut, yoğun bakımda uyutuluyor

Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 3 gün önce, sokak üzerinde oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u komşuları kurtardı.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine götürülen Umut, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Umut'un tedavisi Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülüyor.



'OĞLUMU 3 GÜNDÜR GÖREMEDİM'



Oğlunun uyutulduğunu söyleyen 4 çocuk babası Durmuş Ünlü, "Doktor ile yeni görüştük bir nebze daha iyi gidiyor durumu. Ama kesin bir şey diyemeyiz, daha yatacak dediler. Oğlum yoğun bakımda yattığı için göremedim. 3 gündür bekliyorum" dedi.