4 metre yükseklikten bahçeye uçtu
Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 4 metre yükseklikten bir binanın bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak’ta meydana geldi.
M.İ. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarparak binanın bahçesine uçtu.
Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Nevşehir