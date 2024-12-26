4 metrekarelik yerden 9 göçmen çıktı
Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, kaçak göçmenler yakalandı. 4 metrekarelik yatak kısmında yakalanan Afganistan uyruklu göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Otobüs şoförü ve yedek şoförü ise gözaltına alındı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Taşova Kavşağı’ndaki polis uygulama noktasında, Iğdır’dan yola çıkıp İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, 4 metrekarelik şoför yatağı kısmında Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.
Havasızlıktan rahatsızlanan bir göçmen polis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜLER
Polis kontrol noktasında İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç’ın da takip ettiği aramada, kaçak göçmenler Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler, Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, otobüsün şoförü ve yedek şoför gözaltına alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Göçmen
- Amasya