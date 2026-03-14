4 milyarlık bahis operasyonu: 65 tutuklama
14.03.2026 05:30
Ağrı merkezli 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 4 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Gözaltına alınan 69 şüpheliden 65’i tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il emniyet müdürlüğü ekipleri "yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik 3 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenledi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor doğrultusunda Ağrı merkezli olmak üzere İstanbul, Kastamonu, Rize, Tekirdağ, Muğla, Antalya ve Kocaeli’de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yaklaşık 4 milyar lira işlem hacmi olduğu belirlenen 69 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 65 şüpheli ise tutuklandı.