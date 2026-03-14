4 milyarlık bahis operasyonu: 65 tutuklama

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il emniyet müdürlüğü ekipleri "yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik 3 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor doğrultusunda Ağrı merkezli olmak üzere İstanbul, Kastamonu, Rize, Tekirdağ, Muğla, Antalya ve Kocaeli’de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yaklaşık 4 milyar lira işlem hacmi olduğu belirlenen 69 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 65 şüpheli ise tutuklandı.