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4 öğrenci, "noodle"dan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Burdur'da öğle arasında okul dışındaki marketten alıp yedikleri noodle diye bilinen hazır erişteden zehirlendikleri şüphesiyle 4 öğrenci, tedaviye alındı.

4 öğrenci, "noodle"dan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Şehit Akif Altay Ortaokulu 6'ncı sınıfta eğitim gören 2'si kız, 4 öğrenci, ders sırasında kusmaya başlayınca öğretmen tarafından okula ambulans çağrıldı.

Devlet Hastanesi'ne götürülen 4 öğrenci, tedaviye alındı. Öğrencilerin öğle arasında okul dışındaki bir marketten 'noodle' diye bilinen hazır erişte alarak yediklerini söyledikleri öğrenildi.

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