4 ölümle biten dünür kavgasında 2 kez müebbet istemi

Beyoğlu’nda iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin hakkında dava açılan tutuklu sanık Mürsel Ağrı’nın, maktuller Berk Enes Giray ve Burak Giray’a karşı, “kasten öldürme” maktul Hulusi Giray’a karşı ise “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçlarından 2 kez müebbet hapis ve 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Örnektepe Mahallesi’nde 27 Temmuz 2021’de çıkan kavgada, damat Berk Enes Giray, babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray olay yerinde, gelin tarafından ise Beytullah Akçay kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



Olayda yaralanan gelinin babası Mürsel Ağrı, tedavisi için gittiği hastanede teslim olmuş, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.



İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Mürsel Ağrı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Şikayetçiler İhsan ve Mehtap Giray da duruşmada hazır bulundular.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Mürsel Ağrı’nın kızı Hacer ile Berk’in evliliklerinde problem olduğu, aileler arasında görüşüldüğü, akrabalar arasında da bu nedenle tartışma yaşandığı, olay günü olan 27 Temmuz 2021’de Berk ile sanık Mürsel Ağrı’nın dünürü Hulusi ile yaşanan olayları konuşmak amacıyla buluştukları anlatıldı. Damat Berk ve kuzeni Burak’ın daha sonra Mürsel Ağrı’nın akrabası Mahmut Akçay’ın evinin önüne gittikleri, Akçay’ın kuzenleri Beytullah ve İrfan Akçay’ı da alarak kavga ettikleri belirtildi.



YERDE YATARKEN YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETTİ



Sanık Mürsel Ağrı ve dünürü Hulusi Giray’ın olay yerine araçla gittikleri, vardıklarında kavganın yeniden başladığı ama kavgada önce kimin ateş ettiğinin belirlenemediği vurgulandı.



Hulusi Giray’ın ateş etmesiyle Beytullah Akçay’ın yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, İrfan Akçay ve sanık Mürsel Ağrı’nın ise yaralandıkları belirtildi.



Sanık Mürsel Ağrı’nın da Hulusi Giray, Berk Giray ve Burak Giray’ı silahıyla etkisiz hale getirdiği anlatıldı. Bu üç kişi yerde yatarken sanığın Hulusi Giray’ın silahını alarak yakın mesafeden tekrar kurşunladığı da mütalaada yer aldı.



Sanığın maktuller Berk, Burak ve Hulusi Giray’ı kasten öldürdüğü, ancak olayda tasarlamaya ilişkin delil bulunamadığı kaydedildi.



Hulusi Giray’a karşı gerçekleştirdiği eylemin haksız tahrik altında öldürme suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanık Mürsel Ağrı'nın 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.



Maktul Berk ve Burak’a yönelik ise “Kasten öldürme” suçundan ise sanığın 2 kez müebbet hapsi talep edildi.



“ORTALIĞI YATIŞTIRMAYA ÇALIŞTIM”



Mütalaaya karşı söz verilen sanık Mürsel Ağrı, “Kızımın darp edilmesi nedeniyle Hulusi ile ortalığı yatıştırmaya çalıştığımız HTS kayıtlarıyla sabittir. Tek iyi niyetli benim, diğerleri iyi niyetli davranmadılar. Ben sonuna kadar ortalığı yatıştırmaya çalıştım.” dedi.



SON SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ



Sanık tarafına son savunmalarını yapmaları için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ertelendi.