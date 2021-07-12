4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 14:38

4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


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