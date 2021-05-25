4 saatte 70 bin liralık vurgun

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir tekel bayisine giren hırsızlar 4 saatte 70 bin liralık ürün çaldı.



Sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş olmasından faydalanan şüpheliler, araçla sokağa girdi.

Tekel bayisinin camını kırarak içeri giren kişiler, 70 bin lira değerindeki sigara ve alkollü içeceği çaldı.



Şüpheliler, dört saatlik soygunun ardından geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASINI DA SÖKÜP GÖTÜRDÜLER

Arkalarında delil bırakmak istemeyen hırsızlar, dükkana ait güvenlik kamerasını da yerinden sökerek götürdü.