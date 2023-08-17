4 şehirde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 26 organizatör tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yakalanan organizatörlerden, 26’sının tutuklandığı bilgisini verdi.

4 şehirde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 26 organizatör tutuklandı
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İzmir, Antalya, Balıkesir ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.

Bakan Yerlikaya, 4 şehirde, jandarma komutanlıkları tarafından, sahil güvenlik ve emniyet birimleri koordinesinde operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonda 5’i yabancı 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, gözaltına alınanlardan 26'sı tutuklanırken, 13 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

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