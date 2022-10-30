4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında 4 farklı suçtan arama kaydı bulunan bir kadın, çalışır vaziyetteki derin dondurucudan çıkartıldı.

4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

İlişkili Haberler

Yargıtay'dan dökülen sıva kararı

Yargıtay'dan dökülen sıva kararı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan kadının yakalanmasına yönelik Mimarsinan Mahallesi'nde çalışma yaptı.

4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı - 1 D.U. isimli kadının 4 suçtana randığı belirtildi.

Yapılan çalışmalarda; hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma', 'alkollü araç kullanma' suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadın, ikametinin mutfak kısmında çalışır halde bulunan derin dondurucu içerisinde saklanır vaziyette yakalandı.

4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı - 2 D.U. isimli kadın,  çalışır halde bulunan derin dondurucu içerisinde bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.U., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...