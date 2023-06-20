4 şüphelinin midesinden 121 parça eroin çıktı

Diyarbakır’da bir otomobildeki 4 şüphelinin midelerinde 121 parça halinde 840 gram eroin tespit edildi. Uyuşturucu çıkarılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

4 şüphelinin midesinden 121 parça eroin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ’a geldiği tespit edilen otomobil, Bağcılar Mahallesi’nde durduruldu.

İçinde bulunan 4 şüphelinin üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ancak şüpheliler, tedirgin haller sergilemeleri ve rahatsızlık belirtisi vermeleri üzerine, hastaneye götürüldü.

4 şüphelinin midesinden 121 parça eroin çıktı - 1

4 şüphelinin çekilen röntgenlerinde midelerinde 121 parça halinde 840 gram eroin tespit edildi.

Uyuşturucular, yapılan tedavinin ardından çıkarıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece " veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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