4 ülkeye uçuşlar iptal edildi | Bakan Uraloğlu: Yüksek derecede risk var

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından AJet, Pegasus ve Türk Hava Yolları, 16 Haziran'a kadar İran, suriye, Irak ve Lübnan'a uçuşları iptal etme kararı aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı.

Uraloğlu, "Orada ilgili ülkelerin bazıları hava sahalarını kapattı. Onlar kapatmasa da yüksek dereceli risk var. 4 ülkeye uçuşları 16 Haziran'a kadar durdurduk. İptal ettik. Sürecin gidişine göre hava trafiğini trekrar açmak söz konusu olacak." dedi.

Güneyde ve risk bölgesi dışında kalan yerlere yapılacak uçuşlar için ise Uraloğlu, "Ortadoğu'daki uçaklar için Akdeniz'in batı tarafından, güzergahı uzatarak güvenli şekilde devam ettiriyoruz." dedi.