4. Yargı Paketi Meclis'te

Yargı reformu kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı.

27 MADDE VAR, 4 KANUN DEĞİŞECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 27 maddeden oluşan paketi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

AK Partili Akbaşoğlu, teklifle, Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik yapıldığını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili, ''4. Yargı Paketi ile kadına şiddette iradeye başvuru hızlı sonuçlanacak'' dedi.

Akbaşoğlu, 4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının güçlendirilmesi; hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.



Yargı paketiyle vergi suçlarına pişmanlık indirimi, mağdura duruşma kağıdıyla birlikte iddianame gönderilmesi, adli kontrole 2 yıl sınırı gibi uygulamalar geliyor.

''ISRARLI TAKİP" VE "CÜBBESİZ DURUŞMA" METİNDEN ÇIKARILDI



4. Yargı Paketi'nin taslağında yer alan bazı maddeler ise, metinden çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni, "ısrarlı takip" düzenlemesi.



"Israrlı takip" suçunun nitelikli suç kapsamına alınmasından vazgeçildi.



Düzenleme, pek çok kişiyi ithamlarla karşı karşıya bırakacağı ve husumete yol açacağı gerekçesiyle paketten çıkarıldı.



İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ve pakete eklenmesi düşünülen "çocuk mahkemelerinde görev yapan hakim, savcı ve avukatların 'cübbesiz' olarak duruşmalara katılmasına" yönelik düzenleme de tekliften çıkarıldı.